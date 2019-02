Debat: Lad os få saglighed i parkeringsdebat - også fra borgmesteren

Læserbrev: Svendborg Erhvervsforums bestyrelse stiller sig fuldstændig undrende over, at vores borgmester når det lave niveau ved at vælge at gå efter vores aktive formand for Svendborg Erhvervsforum.

Det kan ikke være borgmesteren ukendt, at Erhvervsforum de sidste 20 år har haft præcist den samme holdning til parkering. Svendborg Erhvervsforums bestyrelse står således 100 procent bag formanden.

Borgmesterens forsøg på at nedgøre og motivsøge vores formand ved at tale om hans personlige motiver og kasketforvirring med hensyn til formandens politiske hverv er langt under det niveau, som bør kunne forventes af byens borgmester.

Erhvervsforum synes, det er meget tankevækkende, at borgmesteren hellere vil bruge sin tid på at så tvivl om rundspørgens validitet i stedet for at forholde sig til den lammende kritik, som detailhandlen og de erhvervsdrivende rejser heri.

Ligesådan er det for billigt at blive ved med at tale om, at der "kun" er nedlagt 25 parkeringspladser på Torvet, og at det ikke kan være det, som giver de handlende problemer. Fakta er jo, at der er nedlagt næsten 80 pladser på Torvet, og at man nu planlægger at nedlægge yderligere 25 pladser på Klosterplads. De pladser kan ikke erstattes af de 31 pladser, som er etableret ved Fremtidsfabrikken 2, hvor der gennemsnitligt er 6,5 plads ledig, selvom det dog er et gode for byen. Det er desværre så lidt, at folk ikke regner det som en reel parkeringsmulighed.

Parkeringspladserne på Klosterplads og Torvet er derfor uhyre vigtige, og kan ikke erstattes af et parkeringshus til 100 millioner kroner, som oven i købet ligger langt væk. Til sidst vil jeg gerne understrege, at vi både nu og tidligere har gået ind i en dialog om en "både og"-løsning, hvor brugen differentieres efter årstid eller behov for aktivitet. Sagt på en anden måde: Vi støtter gerne op om at lukke for parkering de dage, hvor Torvet eller Klosterplads skal bruges til arrangementer.