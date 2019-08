Læserbrev: Jeg går blandt andet tur ved Ørbækvej, ved stien til Erik Skeelsvej, hvor der er et par overløbssøer.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor græsset skal klippes, hvorfor må der ikke være blomster og andet til insekter og fugle?

I foråret da der også var fint med blomster, blev det også klippet helt ned. Hvorfor?

Var det ikke bedre at klippe græsset ved Ollerup Sø, når de gerne vil have det derude eller er det for langt væk?