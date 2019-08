Debat: Lad arveafgiften være

Læserbrev: En del virksomhedsejere går i disse dage rundt og undersøger mulighederne for at indføre et generationsskifte. Det gør de, fordi den næsten nye regering formentlig vil hæve arveafgiften fra de nuværende seks procent helt op til 15 procent.

Der er mange familieejede virksomheder i Danmark. Samfundet har en klar interesse i, at virksomhedsoverdragelse sker på en måde, så virksomheden ikke bliver drænet for midler, som ellers kunne være blevet brugt til investeringer i for eksempel ny teknologi eller nye ansatte. Med den nuværende usikkerhed om værdiansættelse vil det være decideret uklogt at hæve arveafgiften. Regeringen opfordres derfor til at finde en samlet løsning, der også indeholder en god og retfærdig løsning på værdiansættelsen af de familieejede virksomheder.

Det bør helt enkelt ikke være de skatte- og arvemæssige forhold, der skal afgøre mange danske virksomheders fremtid.