Debat: Lad Trump være og fortæl i stedet om Europa

Læserbrev: Hvis man følger lidt med i nyhederne på DRTV, TV2News og i landets aviser, ligger tanken om, at USA er verdens forfærdeligste sted, og Danmark er en jomfruelig lilleputstat med grænse til dette eldorado af vold og voldskriminalitet begået af KKK og bindegale racister opildnet af NRA og en krigsliderlig racistisk præsident Trump, ikke langt borte.

Trump-fobien i dansk presse begyndte længe før, han blev USA's præsident. Dansk presse havde helgenkåret Hillary Clinton, men da hun tabte valget til Trump, var der hønserøv over hele linjen, og det har der været siden. Trump har gjort utroligt meget positivt for sit land, som sjældent når frem til den danske presse, men er der problemer, har journalisterne fået deres yndlingskage, indslagene og analyserne om amerikansk dårligdom er endeløse.

4. august kunne man nærmest læse glæden i USA-korrespondenternes ansigter. Igen havde der været skyderier. Denne gang i grænsebyen El Paso, hvor 20 personer var blevet skudt i et indkøbscenter.

Rulleteksten oplyste sideløbende med korrespondenten, at gerningsmanden til ugerningen var en hvid mand på 21 år fra byen Allen nær Dallas.

Ja, det stod der virkelig - en hvid mand. Hurra, man må sandelig håbe, at danske journalister også i fremtiden oplyser om forbryderens race, religion, nationalitet og andet, så det er muligt at danne sig et billede af forbryderen.

I et land som USA med 50 stater og cirka 330 millioner indbyggere findes selvfølgelig mange skriggale mennesker, som kan finde på hvad som helst. Dybest set er jeg komplet ligeglad med skoleskyderier og alle andre skyderier i USA, som ligger tusindvis af kilometer fra Danmark, selvom det selvfølgelig er tragisk for de involverede, men er en del af de konflikter som opstår i samfund, hvor forskellige kulturer er tvunget til at leve sammen.

Jeg er mere interesseret i myrderierne og voldshandlingerne i vores eget hjem og uden for vores egen dør, som ikke engang kan lukkes.

I EU er vi cirka 520 millioner mennesker fordelt på 28 lande, som ikke engang har et fælles sprog, men her går det sandelig også lystigt til. De indre grænser er ophævet og de ydre ikkeeksisterende, så enhver med det mindste kendskab til sikkerhed kunne forudse konsekvenserne. Europa nærmest tromles ned af fattige og forbrydere fra andre lande og verdensdele.

Nabolandet Sverige er ved at gå i opløsning, her skydes, bombes, voldtages og dræbes i stor stil, i nabolandet Tyskland hærges man ligeledes af de samme forbrydelser, i hele Europa, bortset fra de lande, som har hegnet sig ind, terroriserer udefrakommende voldsmænd landenes beboere på det groveste.

Kære udenlandskorrespondenter, lad dog USA og Trump være i fred, USA er ikke grænseland til Danmark. Kom hjem og fortæl om virkeligheden i rottereden Europa, om en komplet uduelig EU-ledelse. Fortæl om hvem som ødelægger livet for europæerne, er de sorte eller hvide, kristne eller muslimer, og hvor kommer de fra.

Vi er mange, som mener, vi stadig kan rede Europa, hvis vi bliver oplyst om, hvem fjenderne er, og hvem de forræderiske politikere er. Europa består af demokratier, og det er stadig muligt at stemme sig til at forsvare landene med pigtråd mod de racer og religioner, som er ved at destruere vores verdensdel.