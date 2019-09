Debat: Kvoteflygtningene har brug for Danmark

Læserbrev: I et læserbrev her i Fyns Amts Avis begræder Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, at Danmark igen vil tage imod kvoteflygtninge. Beklagelsen sker under overskriften "Danmark har ikke brug for kvoteflygtninge," og dermed afslører Peter Skaarup, at han ikke har forstået, hvad FNs ordning med kvoteflygtninge går ud på. Det handler nemlig ikke om, hvad Danmark kan bruge kvoteflygtningene til. Det handler om, at kvoteflygtningene - nogle af verdens mest udsatte flygtninge - har brug for beskyttelse.

Peter Skaarup anfører også, at kvoteflygtningene vil betyde færre penge til velfærd, højere skatter og ikke usandsynligt mere kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Hvad denne dystopiske forudsigelse bygger på fremgår ikke, men den egentlige dystopi er den globale flygtningekrise, hvor over 70 millioner mennesker i dag er på flugt. I Mellemfolkeligt Samvirke mener vi, at Danmark bør følge Sverige og Norges eksempel og tage imod væsentligt flere kvoteflygtninge end Socialdemokratiet, og selvsagt Dansk Folkeparti, respektivt foreslår.

For antallet af kvoteflygtninge er ikke et spørgsmål om, hvorvidt de er en gevinst for samfundet eller ej. Det handler om, at Danmark som et rigt land må vende skuden og igen bidrage til internationale løsninger for verdens udsatte. Nøjagtig sådan som Venstres daværende statsminister Poul Hartling, understregede, da han i slut 70erne stod fadder til FNs kvoteflygtningesystem.