Debat: Kritik er en del af ytringsfriheden

Læserbrev: Svar på Ole Mørchs indlæg den 23. februar.

Du bebrejder Carsten Olsen og Bent Falbert for at være kritiske overfor kongehuset. Det undrer mig, at du går så stærkt ind for kongehuset, da du jo åbenbart efterlyser diktatoriske tilstande med manglende ytringsfrihed.

Du mener, at det er et udtryk for manglende respekt for den danske befolkning at nedgøre kongehuset. I så fald kan man jo heller ikke kritisere politikere med flere, da det jo så er manglende respekt over for dem, der stemmer på dem.

For øvrigt er de to herrer ikke ene om at misbillige kongehuset, men du mener altså ikke, at de må beskæftige sig med mindretallets meninger? Er det demokrati?

Jeg vil til enhver tid forbeholde mig ret til at udtrykke min uforbeholdne negative mening om vores kongehus - der er nok at tage fat på.