Læserbrev: "I have a dream."

En drøm om en verden uden krigsmateriel.

Hvor våbenkroner bliver til klimakroner.

Så vi almindelige mennesker hverken risikerer at dø i krige eller af klimaforandringer.

Klodens Militær-industrielle kompleks råder over så store pengesummer, at om disse i stedet blev brugt til at imødegå klimaforandringerne, kunne klodens klimaproblemer ment løses.

Derfor: Kræv krigskronerne konverteret til klimakampen.