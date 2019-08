Debat: Korinth har nøglen, når virketrang vækker til live

Læserbrev: Når mennesker ingen steder har at gå hen med sig selv, eller ikke har nogen steder at vende tilbage til, som de kan se sig selv i, så kan livet komme til at minde om en lejrtilværelse. Alt i alt er der måske mere og mere brug for konkrete handlingsveje.

Eksempelvis et lille samfund med afgørende frivillig indsats, der forsøger at vække en gammel kro, Korinth Kro, til live. Bruger situationen, en forfalden kro til at vække en bygning og fællesskabet til live. Jeg slår mig for panden. I en tid hvor vi taler om afvikling og ensomhed: Hvorfor det er så vanskeligt at se i øjnene, at mennesker kommer ind i livet via fælles virkekraft, fælles skaberkraft - ikke den underholdende og iscenesatte - men gennem civil oprustning, hvor man træder ind i fællesskabet, som den man er; i tillid til at man kan klare sig med få midler. En tillid til, hvordan samarbejde og hjælpsomhed kan vække mennesker og bygninger til live, der hvor kreativitet, fællesskabet, selvstyringen og forbindelsen forsvandt - autentisk virketrang, der vækker til live og rækker ud over sig selv. Hvor et liv har været levet og atter vækkes til live, Korinth har nøglen. Må al velgørende "honning" flyde dertil.