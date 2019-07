Debat: Konsulenter højner den kommunale service

Læserbrev: Danmark har fået en ny regering. En regering, der bl.a. har bebudet besparelser i det offentliges brug af konsulenter. Det ærgrer os i Dansk Erhverv. For konsulenter skaber værdi og højner også den kommunale service.

Den offentlige sektor kigger ind i store forandringer og udfordringer. Vi bliver flere ældre og flere børn. Samtidig vokser behovet for digitalisering og ikke mindst løsninger på klima- og miljøudfordringerne.

Alt det kræver, at vi tænker nyt, hvis vi vel at mærke vil have den velfærd, som regeringen og de fleste andre ønsker. Og her spiller konsulentbranchen en nøglerolle.

Når en konsulentvirksomhed udvikler en ny digital løsning, der frigiver offentligt ansattes tid, giver det mere og ikke mindre velfærd. Eller leverer en strategi, der får flere mennesker i arbejde, giver det mere og ikke mindre velfærd.

Konsulentarbejde og velfærd er altså ikke hinandens modsætninger. Det kommer også til udtryk i vores seneste analyse af kommunernes brug af eksterne konsulenter. Her svarer hele 87 procent af de adspurgte kommunale forvaltningschefer, at eksterne konsulenter er pengene værd og bidrager til højere kommunal service.

Dygtige rådgivere og konsulenter er specialister på områder, hvor kommunerne ikke selv har kompetencer eller ressourcer til at løse udfordringerne. Altså en genvej til viden og inspiration. Derfor opfordrer vi i Dansk Erhverv til at droppe påstande om modsætningen mellem konsulentarbejde og velfærd.

Lad os i stedet arbejde for at sikre et endnu bedre samarbejde mellem konsulentbranchen og det offentlige. For der er brug for dygtige rådgivere og konsulenter - også i kommunerne.