Læserbrev: Et billede af Søren Pape med alvorlig mine og hængende mundvige prydede en hel side i avisen den 2. februar.

Annoncens hovedbudskab kunne være skrevet i en tankeboble til Papes alvorlige ansigtsudtryk:

Tænk, hvad de kriminelle kunne gøre, hvis de fik en rød regering.

Det Konservative Folkeparti har ikke noget bud på, hvad, det er, de kriminelle kunne gøre under en rød regering. Det er op til læseren selv at finde ud af.

Derimod er det interessant at tænke lidt over, hvad de kriminelle har haft af muligheder under skiftende blå regeringer siden 2001:

- Uddeling af gavepakker finansieret af fællesskabet til nødlidende banker, der efterfølgende spekulerer i at finde huller i lovgivningen for at bedrage staten for yderligere milliarder.

- Bankers hvidvaskning af penge fra det kriminelle miljø.

Nedskæringer og organisationsændringer hos politiet og hos Skat har gjort alt dette muligt.

Når Det Konservative Folkeparti så skriver, at det fortsat vil gøre en række tiltag over kriminelle, så vil jeg foreslå dem følgende:

- Indfør skærpede strafzoner omkring belastede banker.

- Tilbyd bestyrelsesmedlemmer og ansatte exit-programmer så flere motiveres til at forlade de kriminelle miljøer.

- Styrk den forebyggende indsats på landes erhvervs- og handelsskoler, så færre unge starter på en finansiel kriminel løbebane.

Tænk, hvad de kriminelle kan fortsætte med at gøre, hvis de også har en blå regering efter valget?