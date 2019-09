Debat: Kommunens modstand og modarbejdelse af Ærøexpressen er beskæmmende men ikke overraskende

Læserbrev: Jeg blev i en artikel for nylig, hvor jeg blev interviewet om færgefart herunder Ærøexpressen, omtalt som uofficiel pendlertalsmand - det er en misforståelse af FAA, da jeg i denne artikel udtalte mig som privatperson og selvfølgelig ikke kunne finde på at lægge mine synspunkter i andre pendleres sko!

Men alt andet lige mener jeg, det er en fordel også for mig som pendler at have så mange afgange at vælge mellem som muligt, og her kommer Ærøexpressen ind som et alternativ til både Ellen og Skjoldnæs, i dagligdagen og når der er klumper i strømmen eller det gamle grej bryder ned. Jeg vil i øvrigt altid vælge den afgang der passer mig bedst, men det er pt ikke altid der er plads. Pladsmangel bliver næppe mindre, når nu Ærø med lavere billetpriser og omlægning fra landbrug og søfart til turisme formentlig vil opleve et boom på turistområdet de kommende år - fordi her er så smukt og meget at komme efter for turister i alle aldre og ender af øen.

Kommunens modstand og modarbejdelse af Ærøexpressen er beskæmmende men ikke overraskende. Sådan var det også med gode private initiativer som Pippihuset Børnehave og Ærø Friskole, som begge har vist sig at være populære alternativer til de kommunale tilbud, og noget som kan få yngre børnefamilier til at flytte til øen.

Flere stabile overfarter til Ærø vil alt andet lige også få flere til at overveje tilflytning og pendling fra Ærø. Da jeg i sin tid var positiv overfor en flytning af Marstalfærgen til Ærøskøbing-Svendborg-overfarten var det på grund af "lovning" om, at overfarten skulle kunne afkortes til kun at vare 45 minutter og timedrift - det er ikke blevet til noget og bliver det formentlig aldrig. For mig som pendler er en hurtig overfart også vigtig, da en halv times ekstra sejlads dagligt bliver til cirka tre arbejdsuger ekstra per år ombord på færgen.

Skal Ærø gøres mere pendlervenlig, er hurtig overfart, garanteret plads ombord og stabile færger en forudsætning - ellers ender vi formentlig på 5.500 eller færre indbyggere på øen om få år!