Debat: Kommunal hjælp til den dovne medborger

Svendborg er, hvad man kan kalde en forholdsvis moderne by, men det er vist ingen hemmelighed, at den halter langt bagud på affaldssorteringsfronten. Som nylig tilflytter til Svendborg Kommune er noget af det første, der springer i øjnene den meget lille skraldespand, som står og pynter helt alene udenfor. Hurtigt tænker jeg "står de andre ude ved vejen?", men nej, det gør de ikke, der er kun den ene. Det er et underligt syn, når man som jeg har været vant til tre styk 120 liter skraldespande igennem størstedelen af min levetid.

Som det ser ud nu, vil der i 2020 blive indført to nye skraldespande. Så kan svendborgenserne endelig påbegynde sorteringseventyret og rykke et skridt nærmere den målstreg som andre kommuner, heriblandt min gamle, krydsede for snart 10 år siden. Det er da vist også på tide, at vi tager et skridt i den rigtige retning.

Vi er mange, der allerede sorterer, og her er skraldespandene bare et hjælpemiddel til at gøre det nemmere, men det er også et hjælpemiddel fra kommunen til den dovne borger, som ikke har overskud til at køre på genbrugsstationen selv.

Et hjælpemiddel, det er alt hvad det er. Godt nok er du tvunget til at bruge det, men det er kun et hjælpemiddel. Mange ser det måske, som om kommunen blander sig for meget i ens private husholdning og systemer, men den gør det kun for at hjælpe.

Vi kan som enkeltpersoner ikke gøre en stor forskel for miljøet, men som kommune kan vi. Emnet miljø er meget omtalt lige i øjeblikket, og de fleste er klar over, at der skal gøres noget ved det, selvom det nu er meget rart med en varm sommer.

Dog er der mange, der ikke vil tage de helt store skridt som for eksempel at spise udelukkende lokalt eller købe varer, som ikke er i emballage. Det er også en nærmest umulig opgave at udføre som et samfund, for det gør en minimal forskel, hvis det kun er nogle få husstande i hele Danmark. Det er her affaldssortering kommer ind i billedet. Det er nemlig muligt, og derudover genanvender man ressourcer og udleder derfor også mindre CO2. Affaldssortering kan alle deltage i, og når først det nye system bliver indført, bliver det svært, hvis man ikke vil sortere. Derfor er det noget, der kan gøre en reel forskel, og det har det også allerede gjort i mange af landets kommuner.

Det er altid svært at vænne sig til nye systemer, men man behøver ikke at vente til skraldespandene bliver indført for at gå i gang. Dem, der allerede sorterer, kan jo bare forsætte, og dem, der mener, de kan sortere uden den kommunale hjælp, kan så småt gå i gang.

Sikkert er det, at Svendborg bevæger sig i den rigtige retning. Det er små skridt, men selv de gør en forskel.