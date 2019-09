Debat: Kommentar til forslaget om ny cykelsti ved Hvidkilde

Læserbrev: Danmarks Statistik meldte nylig ud, at sikkerheden var øget for bilister men reduceret for cyklister. Det sidste kan skyldes, at der med anlæg af stadigt flere cykelstier avles på bilistisk hensynsløshed: Bilisten forventer ikke at møde cyklister på landevejen og træner derfor heller ikke kunsten at tage hensyn.

I stedet for at gøre en indsats for at fremme "den hensynsfulde bilist" bygger man cykelstier, så der ryger endnu en bid af landskabet og biodiversiteten. Og når der er cykelsti, møder bilisten endnu færre cyklister på landevejen og har dermed mindre incitament til at køre pænt.

Det sikreste middel til at få bilister til at sænke hastigheden, er at få flere cyklister på vejene. Det kræver, at cyklisterne tror på, at det er sikkert at cykle.

Derfor vil jeg gerne foreslå en kraftig hastighedsbegrænsning på vejen forbi Hvidkilde - eventuelt med trafiklys. Det drejer sig om cirka en kilometer, og selv med dårlig planlægning er en kilometer i lavt tempo ikke en uoverstigelig forhindring.

Så kan man stadigt nyde den smukke udsigt uden, at der investeres i mere asfalt, og bilisterne kan øve sig i hensynsfuld kørsel. Det vil de muligvis kunne få glæde af andre steder (ved skoler, børnehaver, haller).