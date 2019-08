Debat: Kommentar til Lulu Okholms klumme

Læserbrev: Hvem kan det mon skade? Lidt nyt og uvant ind.

Den omtalte ramadansang, forfattet af Isam B, tidligere medlem i gruppen Outlandish, et meget varmt samtaleemne lige for tiden.

Isam B er ikke hvem som helst. Han er en meget rettroende muslim, følger Koranen og går ind for Sharia med mere. I 2006 spillede de to muslimske medlemmer af Outlandish til en muslimsk konference i Canada. Ifølge en artikel i BT 12. januar 2007, senere opdateret 2012, var det ekstreme islamister, de støttede. En af parolerne var, at Sharia-loven skal indføres i hele vesten. I deres tekster lægger de ikke skjul på deres støtte til Palæstina, "homoseksuelle skal straffes med døden" og "jøderne vil møde deres endeligt".

Ydermere nægtede samme Isam B sammen med Waqas Quadrii, det andet muslimske medlem i Outlandish, at optræde sammen med en norsk sangerinde i DR's store juleshow, fordi hun havde bare skuldre. Hendes lette påklædning kolliderede med deres tro.

Så Lulu Okholm, hvem det kan skade? Vores Højskolesangbog skal ikke indeholde sange af musikere med den ideologi i bagagen.

Det er så himmelråbende langt fra vores kultur, så nej, Ramadan-sangen hører ikke til i Højskolesangbogen.