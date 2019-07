Debat: Kommentar til Emma Sophie Kleins læserbrev omkring halal

Læserbrev: Ganske godt skrevet, men der fokuseres som sædvanlig kun på halal-slagtemetoden. Tænk lige på alle de produkter, der bliver halal-certificeret. Alt fra kød og fjerkræ til chokolade, slik, Kelloggs morgenmadsprodukter, sodavand og så videre.

Listen er næsten uendelig. Personlig pleje, emballage med mere. Alt skal jo være halal, for at muslimer må spise, drikke eller benytte det. Det værste for os ikke-muslimer er, at der ikke er mærkningspligt her i Danmark, så forbrugerne ved ikke, hvornår de køber halal-certificerede produkter og derved støtter Muslim World League, som får denne afgift.

Det er helt grotesk, at danskerne støtter en forfærdelig stenalderlig og krigsliderlig ideologi, der ligger milevidt fra vores eget demokrati med ytringsfrihed, ligeberettigelse med mere. Desværre oplyses der ikke nok om dette emne, da de store multinationale koncerner som blandt andet Arla, eksporterer en del til de muslimske/sharia-styrede lande.

Money talks. Vores land og kultur bliver udslettet, og vi ser stiltiende til. Politikerne gør intet. Hvor længe skal vi finde os i det? Vi kan ikke engang få oplyst, hvor mange penge der betales i halal-afgift hvert år. Svaret fra Borgen er, at eftersom foreningen, der styrer halal-afgiften, er frivillig, er den ikke oplysningspligtig. Ergo, muslimer styrer allerede i Danmark.

Der findes en hjemmeside, spishalal.dk, der oplyser om alt vedrørende tilladte produkter og spisesteder med bedesteder og så videre. Tænk, hvis nogen gad at bistå os danskere med at få halal forbudt. Det ville være ret rimeligt, at muslimerne selv sørgede for deres halalprodukter. Lige nu og sikkert i al fremtid skal vi, ganske uvidende, via vores dagligvareindkøb, støtte islam.