Debat: Kode-dæmoni - Arrg - pin mig i øret

Læserbrev: Hvem husker ikke denne avis' Julius-tegning, hvor gamle fru Jensen står ved Himlens Port og gerne vil lukkes ind af paradisets langskæggede dørmand?

Den kære gamle kone bliver ikke lukket ind, fordi hun ikke kan huske sin nem-id.

Og mon ikke de fleste pc-brugere har prøvet at fare vild i taljunglen - et lukket land - hvis ikke "dæmonet" fodres med den rigtige pinkode/adgangskode.

Går man forkert møder man ofte mystiske "figurer" som mailer-dæmonet, Firefox, Postmaster og "ugyldig kode" med mere.

Computeren forvandles fra et ellers venligt væsen til en tyran og tidsrøver, hvis man ikke lige står klar med de rigtige koder.

Man kan endog komme ud for, at bliver nægtet adgang til talverdenens velsignelser, selv om man med sved på panden og på nippet til et hysterisk anfald gør nøjagtig, hvad tjenesten beder om.

Formaster man sig til at ville klage over et eller andet for eksempel fejl i sundhedsvæsenet eller en urimelig parkeringsafgift, ser systemet ofte hellere ens hæl end tåspids.

Der kræves i dag udfyldt præfabrikerede klageskemaer og ve den, som taster forkert. Så er det yt.

Skemaerne er helt blottet for menneskelige følelser og nuancer går tabt.

Hvis man ikke ved bedre, kunne man let forfalde til den tanke, at klageskemaerne med vilje er bygget op, så de utilfredse skal give op og så må sorteres fra.

Altså ingen klager - ingen problemer!

Systemet er ekskluderende. Tag for eksempel parkeringsbranchen, der hvert år skovler milliarder ind på uforståelig skiltning og bilisters glemsomhed.

De fleste afgiftsmodtagere giver op og betaler. De resterende - bortset fra nogle få - afvises nærmest pr. automatik. Og de få, der går hele vejen via klagenævn og til retten, spilder deres tid.

Klagenævnene er en fis i en hornlygte. Taber P-firmaet en sag kan de helt lovligt blot meddele, at det ikke godtager afgørelsen.

Så er der kun domstolene tilbage, men hvem orker at skulle igennem endnu en tidsrøvende proces?