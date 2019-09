Debat: Klimaidioti

Læserbrev: Jeg er den glade ejer af et hus med to brændeovne. Den ene er en lokalt produceret tøndeovn placeret i kælderen, der virkelig mokker partikler ud i det efterhånden myteomspundne klima.

Så da mine nye naboer, der vist er rige som trolde, kasserede en brændeovn med nogle få år på bagen, så jeg en chance for at gøre noget godt for klimaet, og købte denne klimavenlige brændeovn for at gøre en forskel. Og kassere den gamle, forstås.

En opringning til vores skorstensfejer fejede(!) imidlertid dette gode forsæt af banen. Den forurenende brændeovn må kun udskiftes med en spritny. Skorstensfejeren sukkede, jeg sukkede og klimaet sukkede. Jeg ofrer ikke 15000 på klimaidioternes forkætrede alter.

En sjov lignelse i denne forbindelse kunne være: En mand får en god idé til at fjerne halvdelen af al plastic i havene omkostningsfrit. Klimaidioternes svar: "Nej tak, du skal fjerne det hele". Molboagtigt, mindst.

Det sidste nye klimaidioti viser, at københavnernes fjervarme belaster med mere CO2, end hvis de hver især har en brændeovn - så røg(!) den illusion for de nyfrelste klimaidioter. Men det vil indlysende nok være aller-allerbedst, hvis vi ikke brugte nogle som helst varmekilder, ikke spiste mere kød, ophørte med at bruge vandklosetter og skrottede alle biler, der ikke kører på el.

Sikke dog et idealsamfund. Forfrossent, sultent, meget ildelugtende, langsomt og fyldt med pis og lort overalt.

Vores nye statsminister har lige sendt Dan Jørgensen ned til Bruxelles for at få standset produktionen af biler, der forbruger fossile brændstoffer. Dette vil natur(!)ligvis lykkes i klimaidiotiens skinhellige navn. Og de store EU-lande vil straks standse produktionen af Opel, Mercedes, VW, Audi, Fiat, Seat, Peugot, Citroën med flere, dette vil sandsynligvis koste millioner af ledige, som så skal understøttes og skatte-/eksportindtægterne forsvinder. Dette medfører så, at klimaidioterne har færre finansielle midler at ødsle bort.

Trøstpræmien bliver sikkert, at vi kan blive begravet i en kiste fremstillet af 100 procent CO2-neutralt og klimavenligt bæ.

Brændeovnen bliver i morgen sat ud til storskrald uden for min matrikel.