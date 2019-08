Debat: Klima- og udenrigspolitik

Læserbrev: Mon ikke alle danskere kan se det latterlige i, at Donald Trump har ytret ønske om at købe Grønland? Det bliver selvfølgelig ikke til noget, alene af den grund at grønlænderne har selvstyre og aldrig vil gå med til det.

Imidlertid er der en alvorlig principiel diskussion, som vi er nødt til at tage med vores egne og andre landes politikere, nemlig at hvad skal der ske med det arktiske område i den nærmeste fremtid?

Det er velkendt, at den globale opvarmning mærkes særlig kraftigt omkring Ishavet omkring Nordpolen, hvor afsmeltningen af isen er langt voldsommere end normalt. Dette betyder, at mange, både nationale regeringer og private kommercielle interesser, er begyndt at gnide sig i hænderne over udsigten til stor profit i forbindelse med udnyttelse af ressourcer i undergrunden, og selve det at man kan bruge søvejen gennem det arktiske hav, hvad man ikke tidligere har kunnet påregne.

Her må vi som nordiske befolkninger slå i bordet og sige aldrig i livet. Det vil være fuldstændig rablende galimatias at starte et kapløb om, hvem der hurtigst kan malke det arktiske område for økonomisk gevinst uden hensyntagen til dyrelivet og uden hensyn til den samlede klimabelastning.

Jeg vil gerne slå til lyd for, at Danmarks regering foreslår de andre nordiske regeringer at oprette et kæmpestort internationalt naturreservat, som omfatter hele Ishavet - under opsyn af FN og med støtte fra Danmark, Norge, Island, Canada, Rusland, USA og eventuelt Kina (da Kina har udvist stor interesse i at udnytte området).

Det lyder lige nu som en vild utopi, men det er faktisk det, der er nødvendigt, og alle store planer skal jo starte et sted. Så kære Mette Frederiksen, her er da et forslag du kan tage med til de andre nordiske statsministre, når I mødes.