Læserbrev: Jeg vil gerne klage over måden, hvorpå kandidater uden for partierne har skullet indsamle underskrifter til deres opstilling til folketingsvalget på.

Det dokument, vælgerne har skullet skrive deres fulde navn, adresse, cpr-nr. og underskrift på, er/var et dokument, der ikke er i overensstemmelse med loven om datasikkerhed.

Når de vælgere, der vil stille en kandidat op uden for partierne, skal skrive deres personlige data på et dokument, er deres personlige data fuldt åbenlyse for andre stillere for kandidaten uden for partierne. Derfor kan et sådant dokument reelt ikke være lovligt at indsamle personlige data på.

Som en der havde ønsket at stille op til folketingsvalget, fik jeg betænkeligheder ved måden, der skulle indsamles personlige data for de mennesker, der stillede mig op, da jeg mener, det gældende dokument bryder loven om personlig datasikkerhed.

Jeg er ikke ude på at ville have valget erklæret ugyldiggjort, fordi gruppen af kandidater uden for partierne har indsamlet personlige data uhensigtsmæssigt. Derimod kunne jeg godt tænke mig, at fremtidige indsamlinger af stillere for gruppen af kandidater uden for partierne, fremover bliver gjort sådan, at stillere for kandidater uden for partierne sker gennem NemID, således at stillerne ikke længere skal indskrive deres personlige data på en liste, der er offentlig åben for alle andre stillere af en kandidat uden for partierne.