Debat: Kjærsgaard har vist sig uværdig som Folketingets formand

Læserbrev: Her først på aftenens del af valgkampen er vi allesammen da hamrende spændte på, hvordan det går de forskellige partier og de opstillede. Jeg håber, at det går, som jeg gerne vil have det, andre gør ligeså, fred være med det.

Men én ting håber jeg allermest på, og det er, at Pia Kjærsgaards tid som Folketingets formand er slut. Formand for Folketinget er den mest ærefulde post, en politiker kan blive valgt til, og jeg husker mange hæderlige og værdige formænd fra forskellige partier. Den tradition med værdige formænd for det danske folketing har Pia Kjærsgaard desværre brudt, og det er vel egentlig Lars Løkke Rasmussens allerstørste fejl, at han fik udnævnt hende til formand.

Rækken af uværdige handlinger/udsagn fra hende som formand er lang: I forbindelse med DF's Meld og Feld-sag, hvor Morten Messerschmidt havde malket EU til gavn for partiets egen kampagne, kaldte Pia Kjærsgaard EU-parlamentet for en rotterede.

Da hendes partifælde Kenneth Kristensen Berth blev beskyldt af Enhedslistens Pelle Dragsted for at komme med racistiske udtalelser, fik han det røde kort, "og man diskuterer ikke med formanden overhovedet". Så kom hun på twitter og begyndte at korrekse Stine Bosse i stavning, hvor hun så iøvrigt ikke fik ret. De stakkels kvinder fik den 8. marts på Kvindernes Internationale kampdag en sviner fra formanden for Folketinget. "Åh ja, 8. marts. Kvindernes internationale kampdag ... hvor alle velbjergede kvinder kan spejle sig i selvgodhed ..."

Siden måtte Mette Abildgaard, De Konservatives politiske ordfører få beskeden: "Du er uønsket med dit barn i folketingssalen". I absolut nødstilfælde tog Abildgaard sin få måneder gamle baby med ind blot for at stemme.

Da valget nærmede sig, blev størstedelen af Danmark kaldt klimatosser. Vel at mærke af Folketingets formand, som jeg troede var hævet over den daglige politisering i Folketinget.

Sidst har hun været ude i et angreb på DR i forbindelse med den sidste partilederdebat. Ifølge hende var det et nøje udvalgt publikum, som klappede på de for DF helt forkerte steder.

Det er en hædersbevisning af blive udnævnt til formand for Folketinget. De fleste, jeg har oplevet i min tid, fra højre eller venstre, har gjort det godt. Det har Pia Kjærsgaard ikke. Hun har som Folketingets formand simpelthen været en uværdig formand.