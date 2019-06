Debat: Karsten Hønge har mistet troværdighed

Læserbrev: Karsten Hønge er utroværdig i svær grad. Eller fuld af løgn, for nu at anvende det sprog, som han selv betjener sig af.

For et lille års tid siden sagde han for åben skærm, at Fyn ville få en direkte linje til Bruxelles, hvis han blev valgt til Europaparlamentet, og han tilføjede, at han så ville trække sig fra Folketinget. Dagen efter valget meddelte han, at han alligevel ikke ville til Bruxelles. Altså præcis det modsatte af, hvad han sagde, da han blev opstillet. Det prøver han nu at forklare sig ud af, men det er ikke muligt. Det han har sagt, var udtrykt så klart, at intet kunne misforstås.

Det er synd for SF, at de har en så uvederhæftig person i deres rækker. Jeg er på mit 25. år som kommunalpolitiker for konservative, og jeg har i årenes løb arbejdet sammen med mange SF'ere, som alle har været hæderlige mennesker. Naturligvis har vi haft vores politiske uenigheder, men jeg har aldrig haft anledning til at tvivle på deres ærlighed.

Jeg tror, det vil gavne SF, hvis SF's vælgere på onsdag bruger deres stemme på andre kandidater end Hønge. Vælgerne har ikke brug for mere pis.