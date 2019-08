Læserbrev: Medlem af Folketinget Karsten Hønge (SF) vil både byde USA's præsident Donald Trump velkommen, men også medvirke og stå i første række i de hadedemonstrationer, som åbenbart skal finde sted, når Trump officielt kommer til Danmarks som gæst 2. september.

Under valget fornylig var Hønge ude i sproglige problemer, og kalder nu offentligt verdens største præsident for mange ting under brug af ord, der er injurierende og pøbelagtige.

Derfor kalder jeg i overskriften Karsten Hønge det gode, gamle ord fra ordbogen for: Plebejer.

Det betyder: En ukultiveret, grov person, som opfører sig på en måde, der er typisk for underklassen.