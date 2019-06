Debat: Karsten Hønge er billedet på politikerlede

Læserbrev: Der har i flere år været talt om politikerlede - beviset herpå kom Karsten Hønge med. Her har vi en politiker, der ikke regner vælgerne for noget, når man tror, at man kan behandle vælgerne som det passer en.

Man må sige til sig selv, hvorfor skal man gå hen og stemme, når en politiker gør grin med valget.

Vi har til dette valg personer, der stiller op for for eksempel Klaus Riskær Pedersen og Rasmus Paludan, som ikke burde kunne komme i folketinget, det er ikke befordrende for demokratiet. Hvad var det en tidligere statsminister sagde? "Stuerene det bliver I aldrig."

Og nu en politiker, der går stik imod de personer, der gav ham deres stemme.

Politikerleden har aldrig været mere fremme end nu, og det er sørgeligt.