Debat: Kan det virkelig klares med krokodilletårer?

Læserbrev: I fredagens avis fortsætter føljetonen om byfornyelsesprojektet Liv i Min By omkring banegården. Jeg er ikke kompetent til at kunne have en holdning til, om det er brødnid fra Venstre eller en formand, der sætter sin tommelfinger på vægten for at få sit ønske igennem. Men jeg må sige, at det undrer mig, at så vigtig en oplysning (politiets vurdering af vejforløbet, red.) kan være måneder om at nå de politikere, der skal bruge et tocifret millionbeløb på et projekt.

Kan det virkelig passe, at det kan klares med en direktør, der går bodsgang og så er alt ok igen? Vi hører jo altid, at fejl ingen konsekvens har i Svendborg, da vi ikke har en nulfejls-kultur, men er denne fejl, som potentielt kunne have kostet utroligt mange penge, ikke stor nok til at, nogle stole burde stå tomme i forvaltningen?

Jeg ved godt, at skattepenge ikke er det samme, som hvis det var rigtige penge, men kunne nogen forestille sig, at sådan en fejl var klaret med et par krokodilletårer i den virkelige verden?

Vis en smule respekt for de borgere, der betaler gildet. Vi må kunne forvente, at I, der forvalter de mange penge, har styr på noget så simpelt som at sende et notat, der ville ændre projektet radikalt, videre til beslutningstagerne.