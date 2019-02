Debat: Kære folketingspolitikere, I mangler anstændighed og moral

Læserbrev: I denne tid, hvor der diskuteres pensioner og hvilke grupper, der er nedslidte nok til at gå tidligere på pension, må jeg påpege den umoral, der hersker i Folketinget. Ingen af jer er fysisk nedslidte, og alligevel tillader I jer at bibeholde meget lukrative pensionsordninger for jer selv. Det er urimeligt og samfundsnedbrydende og medvirkende til den tiltagende politikerlede.

I forvejen har I et hav af goder: Skattefrie rejser, ministerbiler, støtte til jeres børns uddannelse, pension som 60-årige og endda tidligere, ventepenge, livslang ministerpension efter få måneders virke, fribolig i København. Kan I virkelig se jer selv i spejlet med god samvittighed, når I jagter almindelige lønmodtagere.

Må jeg opfordre til, at de betingelser, I vil udstikke for andre, også skal gælde jer selv. I modsat fald er der jo tale om en helt uholdbar situation, hvis I vil beholde lidt troværdighed.

Meget betegnende er det, at den kommission, der skulle se på jeres lønforhold, havde et politisk tilsagn om, at alle ville følge kommissionens anbefalinger. På trods af det, valgte Folketinget at tage goderne og tage afstand fra de afsavn, disse goder ville koste. Skam jer. Må vi bede om lidt anstændighed og solidaritet.