Debat: Kære Trine Bramsen, glemmer du, så husker vi

Læserbrev: Svar til Trine Bramsen på indlæg 1. januar 2019. S-formand Mette Frederiksen underskrev og gennemførte som minister i SRSF-regeringen den lov, der forhøjede efterlønsalderen og forkortede efterlønsperioden. Socialdemokratiet var også med i velfærdsaftalen i 2006, som betyder, at tilbagetrækningsalderen gradvist hæves i takt med, at levetiden stiger.

Trine Bramsen (S) glemmer i sit debatindlæg de beslutninger, som Socialdemokratiet selv har været med til at træffe på området. Socialdemokratiet på Christiansborg har ellers bekræftet, at de står bag de aftaler og love, de selv har lavet og været med til at lave. Trine Bramsen står dermed også bag loven og aftalerne. Det gør vi naturligvis også i Venstre. Beslutninger, som er med til at gøre Danmark stærkere - så vi fortsat har råd til at investere i vores fælles velfærd.

Trine Bramsen skriver, at det var de blå partier, der besluttede "at afskaffe efterlønnen". Det er for det første ikke korrekt, at efterlønnen er afskaffet. Vi aftalte i 2011 at sætte efterlønsalderen gradvist op og bevare efterlønnen som en tre-årig ordning. Det gjorde vi, fordi vi mener, at det er fair, at en længere levetid og flere raske leveår også medfører flere aktive år på arbejdsmarkedet.

Trine Bramsen glemmer for det andet, at det var hendes egen formand, Mette Frederiksen, der som daværende beskæftigelsesminister fremsatte lovforslaget om at forhøje efterlønsalderen og forkorte efterlønsperioden. Og det var Mette Frederiksen, der underskrev loven, som gjorde reformen til virkelighed.

Og lad mig samtidig huske på, at Socialdemokratiet også var med til at aftale at gennemføre velfærdsaftalen fra 2006, som betyder, at pensionsalderen gradvist sættes op i takt med, at danskerne lever længere. Det er sund fornuft, at vi hæver pensionsalderen i takt med, at danskerne lever længere - og lever længere med et godt helbred. Det er også nødvendigt af hensyn til holdbarheden i det danske samfund.

Men det er klart, at systemet også skal tage hånd om, at ikke alle borgere er ens. Ikke alle danskere kan arbejde til den ordinære folkepensionsalder. Nogle har et hårdere fysisk arbejde end andre - og nogle udsættes for et hårdere psykisk pres end andre.

Derfor vil Venstre for det første sikre, at danskerne ikke nedslides af at gå på arbejde. Man skal ikke blive syg - hverken på krop eller sjæl - af at gå på arbejde. Det kræver, at vi har et godt arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet. I efteråret modtog regeringen anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats fra ekspertudvalget om arbejdsmiljø. Og på den baggrund har regeringen taget initiativ til at få set på danskernes arbejdsmiljø - så vi kan sikre et godt og trygt arbejdsmiljø. Så danskerne ikke nedslides af at gå på arbejde.

For det andet vil Venstre fortsat sikre, at de borgere, der har haft et hårdt arbejdsliv, har mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet. Hvis man er nedslidt efter et langt arbejdsliv, og kan man ikke arbejde til folkepensionsalderen, skal man naturligvis have mulighed for at trække sig før tid. For det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man går direkte fra arbejdsmarkedet til sygesengen.

Heldigvis har vi i dag et system, som i høj grad sikrer, at man har gode muligheder for at få tilkendt en førtidspension eller en seniorførtidspension, hvis man er nedslidt. Og faktisk viser tallene, at ni ud af 10, der har ansøgt om en seniorførtidspension, også har fået den tilkendt.

Vi skal fortsat sikre, at nedslidte også fremover får den hjælp, de har krav på og behov for. Det er også derfor, at beskæftigelsesministeren sidste år gjorde det lettere at få tilkendt en førtidspension, så vi ikke sender syge borgere ud i meningsløse ressourceforløb. For er man så nedslidt, at man ikke kan arbejde, skal man selvfølgelig have mulighed for for eksempel at få en førtidspension.

Kære Trine Bramsen, glemmer du, så husker vi. Og der er sådan set ikke noget at være flov over. For det er godt, at I sammen med blandt andre Venstre har været med til at gennemføre så vigtige reformer og aftaler. Det er noget af det, der gør, at vi i dag har råd til at investere i vores fælles velfærd.