Debat: Kære Lars Christian Lilleholt, energiforliget ligner varm luft

Læserbrev: Idet jeg henviser til vores samtale på energikonferencen i Esbjerg mandag den 29. april samt 28. maj hos SEF, ønsker vi her i Svendborg at følge op på energiforliget fra juni 2018.

Helt konkret er vores ønske en 15 MW varmepumpe til Svendborg Fjernvarme. En erstatning for affaldsvarme, idet vi gerne vil genbruge affaldet i stedet, alternativt erstatning af fossilt gas på gaskedler.

Begge modeller hindres af såkaldte samfundsøkonomiske beregninger. Disse kalkulationer er fra en tid, hvor det var vigtigt, at forrente statens investering i Nordsøgas, hvor renten var høj (cirka fire procent) samt i en tid, hvor man antog, at affald havde en værdi på nul kroner.

I dag har man besluttet at udfase fossil gas. Svendborg Fjernvarme har fået to tilbud på 24-års lån. Det ene er tilbudt af Kommunekredit (0,2 procent), det andet er et fast forrentet lån uden provision på 0,5 procent. Affald er i dag en værdifuld resurse, hvis det genbruges.

Cowi har beregnet prisen på varmepumpen til 306 millioner. Vi har regnet os frem til en pris på maksimalt 50 millioner.

Vi forventer, at lave en 20-årig fastpriskontrakt på CO2-fri el.

Svendborg Andelsboligforening har yderligere to store varmepumpeprojekter. Fælles for alle tre projekter er, at statens selskab - Dansk Gasdistribution (DGD) har indgivet høringsvar med henvisning til negativ samfundsøkonomi.

Direktøren for DGD, Carsten Jensen, havde et indlæg efter dig. Jeg spurgte ham, om det ikke virkede mærkeligt, når han modarbejder det, som et enstemmigt flertal i Folketinget havde vedtaget. Hans svar var, at det kunne han ikke se noget problem i.

På Sydlangeland vil man gerne skifte en nedslidt halmkedel ud med en 6 MW varmepumpe. Men på grund af manglende afgift på biomasse, bliver den nok udskiftet med en såkaldt CO2-neutral halmkedel. Alternativet er helt oplagt en CO2-fri varmepumpe drevet af el fra lokale vindmøller og som årligt producerer 160 procent af øens el-forbrug. Halm bør bruges som næring til næste års høst eller til fremstilling af biogas eller plast.

For os på Sydfyn virker det ambitiøse energiforlig som varm luft. Spørgsmålet er, om det også var meningen.

En klimavenlig hilsen fra en meget bekymret borger. Du må gerne svare i et læserbrev.