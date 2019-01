Debat: Kære Iza, find medfølelsen frem

Læserbrev: Kære Iza Alfredsen, jeg er selv én af dem, som du nok vil kalde en "midaldrende godhedsapostel" (selvom du måske ville kalde mig en olding), som har taget mig af en ung flygtning, fordi jeg vurderede, at han havde brug for et menneske, som ville ham. Og jeg er ikke i tvivl om, at det er et venskab, som vil vare ved, selvom han nu er godt i vej og bor på Sjælland.

Selvfølgelig var det skidt at samle så mange unge asylansøgere på Ærø, og umuligt var det at ansætte nok kvalificerede folk til opgaven, så naturligvis måtte der blive problemer. Jeg har nu aldrig følt mig forulempet, men oplevet høflighed og smil tilbage, når jeg har sagt hej. Men jeg aner, når jeg læser din klumme, at du har været "meget fremme i skoene" over for centrene.

Jeg oplever, at du er blevet mere og mere bidsk, og hvad er det dog for et negativt menneskesyn, du lægger for dagen?

"Midaldrende kvinder, godhedsapostle, folk, som fortsætter med at misbruge de unge asylansøgere til at promovere sig selv", osv.

Og så var der iøvrigt også din klumme om amalgamforgiftningerne, hvor du var noget videre bedrevidende.

Jeg plejer gerne at sige, at "det eneste sted, hvor kviksølv ikke er giftigt, er i tænderne på folk", (men for en sikkerheds skyld - så er det dybt ironisk). Du burde læse, hvad din lægekollega, Philip Grandjean mener om den sag.

Da du startede med din klummer, fandt jeg dem forfriskende, og har også sagt det til dig, men nu bliver jeg vred. Du træder på mennesker - måske dine patienter, og der er mange, som må føle sig ramt.

Her tænker jeg især på Hamed, hvor Rita Kjelsmark kæmper en brav kamp.

Du er heldigvis ung endnu, men vil du være en god læge, skal du finde noget mere medfølelse og empati frem, for du vil altid være en vigtig person både i lægekonsultationen og i offentligheden. Og det forpligter sgu.

Godt nytår deroppe i det nordjyske.