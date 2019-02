Læserbrev: Hans-Henrik Dyssel, det må da være et synspunkt, du er alene om, når du skriver "Vi har som journalister ingen holdninger".

Hvor mange gange har Carsten Olsen, godt suppleret af Bent Falbert, ikke skrevet ledere og indlæg i denne avis, hvor kongehuset blev kritiseret? I særdeleshed blev de mennesker, som udgjorde og udgør kongehuset, kritiseret i skarpe vendinger af de to herrer.

Med de ordvalg, der blev anvendt, var der vist ingen tvivl om deres personlige indstilling til kongehuset. Nu er det sådan, at det er den danske befolkning, der har valgt en forfatning, hvori kongehuset indgår, med de mennesker, der nu engang udfylder de rammer. Det er vel så manglende respekt for den danske befolkning, at de to verbale gadedrenge misbrugte deres adgang til et medie for at nedgøre de pågældende mennesker. Hvad var formålet?

Var deres formål, at dronningen og hendes husbond skulle abdicere, som følge af de personlige angreb? Synd var det for dronningen og prins Henrik, at den danske befolkning først ved prinsens begravelse, udviste så overvældende en anerkendelse af prinsen. Befolkningens sympati og anerkendelse af prinsen som person, blev tydeligt tilkendegivet i de efterfølgende måneder.

Hans-Henrik Dyssel, ovenstående er vel det groveste eksempel, jeg kunne mane frem for at påvise, at din leder ikke er til troende. Mange danskere er efterfølgende tvivlende på journalisters troværdige og objektive tilgang til deres artikler. Som sædvanlig er det få brodne kar, der kan tegne helheden.

Svar:

Kære Ole Mørch,

Du har ret i, at Carsten Olsen, Bent Falbert og andre leder- og klummeskribenter til tider har givet udtryk for en personlig holdning til dette eller hint. På Fyns Amts Avis skelner vi skarpt mellem holdningsstof som ledere og klummer og de journalistiske historier.

Hvad ledere og klummer angår, kan skribenten give udtryk for en personlig holdning. Det er ikke tilfældet, når det gælder den almindelige journalistik.

Jeg skulle måske have været klarere til at betone den forskel i min leder.

Med venlig hilsen

Hans-Henrik Dyssel nyhedsredaktør Fyns Amts Avis