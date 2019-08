Debat: Journalistens negative vibrationer

Læserbrev: Med al respekt kære Johnni Balslev.

Inden du sidder der i glashuset, og kaster med de gamle brosten fra torvet, var det så ikke mere rimeligt, at de (og deriblandt jo også dig selv), som synes, at det er sådan en fantastisk ide med et tomt torv, snart ville fortælle, hvad I egentlig havde tænkt, det kunne bruges til? Også meget gerne uden at der skal bruges endnu flere millioner på bymidten.

Vi synes nemlig, den fungerede fint, som den var. Torvet fungerede perfekt til sit formål, inden det blev lavet om til stenørken, hvilket iøvrigt skete uden en eneste forudgående tanke om, hvad der ellers skulle ske.

Det havde vi egentlig besluttet os for ikke at tale mere om, men jeg vil gerne erindre om, at Erhvervsforum jo netop kom med masser af imødekommende og konstruktive ideer, herunder opdeling med 50 procent parkering og 50 procent bilfrit, årstidsaftalte bilfri perioder og mulighed for bilfrit torv - på et hvert andet tidspunkt der måtte behøves.

Vi hørte først, at det var af æstetiske hensyn, der skulle være bilfrit, og siden til vores forbavselse at der nu skulle etableres skøjtetivoli og bandereklamer - midt i den nyvundne og dødstille æstetik.

Vi kan jo også genoptage snakken om millionerne, der er blevet brugt på torvet og de snart forestående millioner, som skal bruges på Klosterplads, hvor det i øvrigt heller ikke er lykkedes at få udarbejdet nye tegninger, som kan bevare parkeringen ved Colorama, sådan som det ellers var aftalt.

Erhvervsforums holdning har ikke ændret sig - vi synes stadig, at det er en vanvittig masse penge at bruge på noget, der ikke gavner nogen. Hvis man samtidig ser på de 20 milllioner kroner af de værste kommunale besparelser og et øjeblik overvejer, om ikke borgerne havde været bedre tjent uden disse to kostbare "byrumsprojekter", så tør jeg godt gætte på, hvad borgerne tænker om det, hvis de fik valget.

Nå, men nu starter budgetforhandlingerne jo snart igen, og vi begynder allerede til næste år at se frem imod KV21. Der vil der helt sikkert dukke nogle interessante debatter op, og så må tiden jo vise, hvad der sker.