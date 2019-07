Debat: Jeg vil have lov til at være gammel

Læserbrev: Det skrev jeg allerede for nogle år siden på min blog, der i øvrigt hedder Ældre-bloggen. Og dér står det endnu.

Når jeg haler det frem nu, er det foranlediget af chefredaktør Rikke Bekkers leder her i FAA den 22. juli med overskriften "Godt med al den alderdomsfiksering". I den bliver der tegnet et lidt trist billede af det at blive gammel, når Rikke Bekker indleder med at skrive: "Det er egentlig pudsigt, at mange folk ikke bare frygter, men også kæmper med næb og kløer og alverdens opfindsomhed for at undgå alderdommen."

Senere i lederen skriver hun: "Mange har hidtil set på udviklingen med gru og i stedet kastet sig over projektet med at holde sig selv ung længst muligt".

Det er da rigtig positivt at høre og læse om alt det spændende og udfordrende, som mange pensionister foretager sig: rejser til fjerne lande, fitness, 18 huller på golfbanen, nye universitetsstudier osv. Det er da fint at holde sig i form både fysisk og mentalt; men jeg vil ikke prøve at gøre det for stadig at kunne måle mig med de unge. For jeg er ikke ung længere, og nu i alderdommen er det for mig helt andre kriterier, der gælder, for at jeg kan synes, at jeg har grund til at være tilfreds med mig selv og min tilværelse. For alderdommen er en helt ny livsfase, som har helt sit eget indhold.

Jeg er enig med forfatteren Arne Herløv Petersen, når han skriver: "Alderdommen er ikke det samme som ungdommen, bare i en lidt afbleget og afskallet udgave."

Det gælder ikke for mig om at forsøge at videreføre ungdommens glade dage. Jeg erkender klart, at der er meget, som jeg ikke kan klare længere. Men det vil jeg ikke begræde, for så ville tilværelsen dog blive så inderligt trist. Jeg vil derimod have lov til at være gammel med glæden over alt det, som jeg stadig kan - eller det, som jeg ikke kunne tidligere, men som jeg kan nu i kraft af et langt livs erfaringer.

Jeg erkender, at dette nok kan være lidt let og billigt sagt, når man hører til blandt dem, der ikke har de store helbredsmæssige eller andre problemer, som mange ældre jo har. Men igen: Jeg vil have lov til at være gammel på de præmisser, som tilværelsen nu engang har givet mig.

Det er også det, jeg har prøvet at give udtryk for i min roman om "Plejecenter Fremtiden", som jeg fik udgivet i marts i år. For alderdommen behøver ikke at være noget, man frygter. For de fleste kan den have rigtig mange gode og positive sider. Det har jeg også gennem årene skrevet en hel del flere indlæg om på Ældre-bloggen.