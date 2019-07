Debat: Jeg vil gerne læse lokalt navnestof

Læserbrev: Rikke Bekker skrev i lederen i søndagsavisen, at Fyns Amts Avis gerne vil gøre noget for at få flere nekrologer og mindeord på navnesiderne.

Det kan jeg kun være enig i. Jeg har ikke lavet nogen videnskabelig undersøgelse, men jeg tager vist ikke fejl, når jeg tror, at kendetegnet for avisens kernelæsere er gråt hår og høreapparat. Og det er den gruppe, der gerne vil følge med i, hvad der sker i lokalsamfundet - stort og småt.

Jeg har selv talt med venner om, at jeg synes, det er mærkeligt, at der stort set aldrig længere var en nekrolog i avisen. Da min mand døde i efteråret, var jeg ikke i tvivl. Selvfølgelig skulle der skrives nogle ord i den forbindelse. Når man har haft et aktivt liv med mange berøringsflader, både arbejdsmæssigt og i fritiden, er det da på sin plads at oplyse om dødsfaldet, samt fortælle om personens virke og mindes det, det har været.

Det er også betydeligt lettere som efterladt senere at færdes i byen. De fleste ved, at man nu er alene. Der behøver ikke bliver stillet spørgsmål og så videre.

Jeg har flere gange været ked af, at jeg ikke kunne vise min deltagelse ved et dødsfald. Der var ikke annonceret noget, eller også stod der, at det skulle være i stilhed. Og det må man jo respektere, men jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke kan komme til at vise sin deltagelse.

Tidligere kunne man også læse om runde fødselsdage og bryllupper. En overgang var brudebillederne så store, at det var for meget. I dag er der slet ingen. Når der endelig er en omtale af en rund fødselsdag, er det som regel om en person, der overhovedet ikke har noget med Sydfyn at gøre. I dag var det for eksempel om en amerikansk komponist. Det er jeg stort set ligeglad med.

Jeg håber, I får held til at få mere lokalt indhold på navnesiderne.