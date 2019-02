Læserbrev: Jeg vil gerne spørge Fyns Amts Avis, hvordan det kan være, at alle aviser i landet havde håndboldspillerne på forsiden, men ikke Fyns Amts Avis?

Hvorfor, jeg spørger, er, fordi det halve hold har fået deres håndboldopdragelse i GOG. Denne klubs ledere må være pavestolte, de har nemlig andel i det fornemme arbejde, der her er leveret, og igen fortæller det os, hvor stor betydning alle disse frivillige ledere har både for de unge og samfundet.

Vi på Sydfyn skal være stolte af, at have en klub som GOG - den er en pryd for hele Sydfyn.

Svar:

Indrømmet: Det var svært at lave forsiden mandag den 28. januar. Det var en kæmpe historie, at Danmark så suverænt vandt verdensmesterskabet i håndbold.

På den anden side, så var det nok ikke en nyhed for særligt mange mandag morgen. Jeg vurderede på dagen, at historien om Hotel Svendborgs planer om en parkeringsplads i Kedelsmedstræde og naboernes kritik var mere relevant som en forsidehistorie.

Også set i lyset af at vi bragte fire siders fyldig reportage fra håndboldsejren og en sides reportage fra tv-kampen i Thurø Hallen, og at vi var live på med dækning gennem hele dagen på vores hjemmeside fynsamtsavis.dk. Men det var nok en fejl.

Med venlig hilsen

Hans-Henrik Dyssel, nyhedsredaktør