Debat: Jeg orker ikke mere

Læserbrev: Efter 16 år som fuldt betalende abonnent har jeg opsagt mit abonnement på Fyns Amts Avis.

Min trofaste følgesvend ved morgenkaffen har udviklet sig til en daglig irritation og ærgrelse.

Fra at gå fra en lokalavis vi alle kunne se os selv i, har avisen udviklet sig til det socialdemokratiske partis talerør og markedsføring.

Under den nye chefredaktør er avisen blevet tandløs, kedelig og uinteressant.

Jeg vil ikke være med til at finansiere socialdemokraterne og deres valgkampe. Det var slemt under kommunevalget, men er gået til værre under FT-valget og må opfattes som den nye chefredaktørs linje.

Chefredaktøren behøver ikke at invitere på kaffe - med kringle - eller en klumme, men jeg er jo heller ikke i målgruppen for avisens røde tråd. Specielt tak til debatredaktør Bernicken for vores små infight, men altid med respekt og humor.

Der er sikkert nogle, der viser mit fravær velkomment. Den bedste form for censur er at få folk til at holde mund - enten med magt eller afmagt.