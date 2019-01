Debat: Jeg føler mig krænket

Læserbrev: Man kan blive træt af mange ting. Almindelig workout, at hugge brænde eller grave have og så videre.

Jer bliver træt af at blive krænket. Jeg bliver krænket over alle dem, der bliver krænket over ingenting. En neger skal omtales som n-ordet, og en dansker må ikke kaldes grisefarvet eller lyserød.

En "ung blond pige" - ubp-ordet krænker nogle i "Den danske sang". Disse krænkede, få jer dog et liv og betragt jer selv som vindere og ikke som småfornærmede krænkede. Det krænkeri kan smitte til alt og alle.

Hvad med en brunsviger? Det er helt galt at være en neger-svigerfar, eller hvad med en frankfurter, det er sgu ingen spøg at være en tysker og blive sammenlignet med en pølse i svøb med løg og det hele.

Vi skal passe specielt på i det skrevne sprog: En n-ord og en ubp-ord mødes ved en pølsevogn, hvor de spiste en f-ordet, og derefter nød de en k-birkes.

Det er sgu uhyggeligt du.