Synspunkt: Hvis man gerne vil bryste sig med sine venstreorienterede holdninger, omklamre muslimer og forsøge at sprede foragt for mennesker med andre meninger, står landets aviser klar til at bringe læserbreve og klummer, forfattet af alle dem, som ikke møder frem og spytter på prygelknaben Rasmus Paludan, men gerne vil hjælpe landets muslimer ved at undskylde voldshandlinger, når de begås mod Paludan samt sætte spørgsmålstegn ved samfundets beskyttelse af Paludan.

Et meget tankevækkende indlæg lørdag den 27. juli af litteraturprofessor Marianne Børch, hvor hun blandt meget andet vrøvl skriver: "Heldigvis har mange - også nydanskere - indset, at Paludan simpelt hen bør ignoreres."

Den skal lige synkes. Professoren mener åbenbart, at man ignorerer Paludan ved på en helside i FAA-lørdag med billede af både Paludan og professoren, ignorerer Paludan ved blandt at kalde ham en nar og alle os, som vil beskytte ham, for fladpander.

Professoren skriver: "Det sære er, at samfundet føler sig forpligtet til at passe på Paludan. For hvorfor egentlig det? Hvorfor skal vi bruge så mange millioner på at beskytte en nar, der mener sig berettiget til beskyttelse, mens han selv bryder enhver norm for anstændig social adfærd?"

Jeg vil prøve at svare professoren, som i sit sidestore indlæg overhovedet ikke har nævnt ordene islam og muslimer.

Årsagen til, at Paludan holder sine informationsmøder, er at omtale af muselmænd, som Glistrup kaldte muhamedanere og nu kaldes muslimer, nærmest har været tabu de sidste halvtreds år.

Integration af denne befolkningsgruppe har i store træk været umuligt, ingen steder i verden har man med succes kunnet integrere muslimer i kristne samfund, og integration af kristne i muslimske samfund er det rene helvede for de stakkels kristne.

I årevis har fornuftige mennesker, som pastor Søren Krarup, Mogens Camre, Pia Kjærsgaard og mange andre prøvet at fortælle os danskere, at den muslimske indvandring støt og roligt var ved at ødelægge Danmark.

Venstrefløjen er fuldstændig ligeglad med, at Danmark bliver ødelagt. For dem er alle modstandere af islamisk indvandring blot Pia Kjærsgaards skimlede sekt af klamme kældermennesker, og når omtale af muslimers ageren i landet først har været igennem pressens og venstrefløjens censurfilter, ser virkeligheden måske ikke så slem ud, som de klamme kældermennesker prædiker.

Men pludselig står Rasmus Paludan der midt i en af mange danske ghettoer med sin Youtube-kanal og taler om en ucensureret virkelighed, mange danskere ikke anede eksisterede. Paludan er en moderne frihedskæmper, som man skal beskytte med alle midler. Nogle muslimer vil måske slå ham ihjel, som de ville slå Kurt Westergaard ihjel. At berette om virkeligheden og kritiserer den muslimske folkevandring er usundt.

Litteraturprofessor Marianne Børch, i dit lange indlæg taler du mod bedre vidende. Jeg tror ganske enkelt ikke på, at en person med titel af professor kan skrive noget så fladpandet. Nar-hatten er din og ikke Paludans.