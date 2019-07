Debat: Jeg er højst overraskende enig med Erling Bonnesen

Læserbrev: Venstremanden Erling Bonnesen kræver, at alle oplysninger om forurening af vandmiljøet i Danmark kommer på bordet i forbindelse med, at nye vandmiljøplaner skal indsendes til EU i henhold til EU's vandrammedirektiv.

Det må jo så betyde, at de falske oplysninger, der lå til grund for vedtagelsen af Landbrugspakken, må vurderes af Århus Universitets forskere igen.

Forskernes forbud mod at udtale sig om sagen og forbud mod at sige, at de ikke må udtale sig om sagen, den dobbelte mundkurv, må opgives, så ærlige resultater om Landbrugspakkens øgede udledninger af kvælstof kan fremlægges.

Jeg ser derfor frem til, at den socialdemokratiske regering giver forskerne lov til at give befolkningen reelle oplysninger om landbrugets ansvar for algevækst og iltsvind i indre danske farvande.

Godt gået, Bonnesen. Jeg havde ikke troet, at vi ville være enige om noget som helst, men det er vi. Alle facts må frem, alt må undersøges til bunds, også de falske oplysninger, der lå til grund for "svindelpakken".