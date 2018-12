Debat: Jeg drømmer videre om et godt land for mine børnebørn

Læserbrev: William Fibæk Mikkelsen har den 23. december i FAA kommenteret undertegnedes indlæg fra 16. december.

I forbindelse med forståelse af virkeligheden, som jeg opfatter den, mener jeg, at det tydeligt fremgik, at den tegner sort i forhold til for eksempel mine børnebørns fremtid i Danmark, såfremt godhedsapostlenes altfavnende, grænseløse generøsitet, både økonomisk og moralsk, tømmer landet.

Virkeligheden er jo den, at ingen vil røre ved kilden til de ulykker, som Vesten kan imødese, og den stammer fra overbefolkningen i specielt de afrikanske lande. Det er nøjagtigt dér, der skal gribes ind, såfremt den verden, vi kender, ikke skal kæntre.

Det kommer bare ikke til at ske, når man i FN i et væk bliver ved at opfinde nye måder at pådutte Vesten et medansvar, med påfølgende udgifter, til at modtage ulandenes overskudsbefolkning, hvoraf mange er af muslimsk observans.

Allerede nu er det helt tydeligt, at de udgifter, vi har på udlændingeområdet, alene af økonomisk art er direkte aflæselige i de kommunale budgetter, hvor der skal spares voldsomt på børne- og ældreområdet. Sådan er realiteterne i min dømmeverden.

Med hensyn til debatten er det korrekt, at den er ikke eksisterende - den blev allerede lagt i graven i slut 1980'erne. Dengang var vi nogle i Danmark, som af og til i læserbreve stillede spørgsmål til politikernes manglende forklaringer på rækkevidden af den førte udlændingepolitik. Svar fik vi ikke fra den kant, men til gengæld fik vi dynger af mere eller mindre ubehagelig karakter retur, naturligvis med racisme-kortet som trumf.

Mikkelsen siger det ikke direkte, men nævner "den store stærke politiker, der lover at rydde op".

En Bent Olsen er fremme med et citat "Jeg vil langt hellere høre på naboens fremmedartede musik end fornemme ekkoet af fortidens støvletramp". Herlige hentydninger.

Såfremt jeg skulle fremstå som ondskabens fyrste ved at være modstander af vores selv-betalte opløsning af landet, så er det helt okay med mig.

Jeg tillader mig at drømme om et bare nogenlunde homogent land til glæde for blandt andre mine børnebørn. Slutteligt vedkender jeg mig min vrede på de politikere og godhedsapostle, som er ved at ødelægge Danmark.

Forhåbentlig godt nytår.