Debat: Jakke og bukser er vel den mest kønsneutrale beklædning

Læserbrev: Kære Franciska Rosenkilde, det er rimeligt nok med kønsneutrale trafiklys, og vi behøver jo egentligt ikke have figurer overhovedet: "Gå" eller "Stop" kan bare ikke bruges af hensyn til turisterne, så hvad med bare grønt og rødt lys? Nogen vil måske mene, at så kan man tage fejl af lysene for biler og personer.

Men indtil da: Hvilken beklædning går du med i dag? Min kone går med bukser, Angela Merkel går med bukser, Jim Lyngvild går med bukser, og det gør håndbold- og fodboldpigerne også, selv om de nok er lidt korte, og kolde i dag.

Men hvis du kigger ned på Rådhuspladsen henne ved overgangen mod Vesterbrogade: Hvor mange går med kjole/nederdel, og hvor mange i bukser? Kan du se, hvem der er lesbisk, bøsse, trans, hetero, nonsex, whatever? Nej, vel? Så er det ikke bare sådan, at jakke og bukser er den mest almindelige kønsneutrale beklædning?

Jeg spørger bare.

PS: Odense har branded sig med H. C. Andersen som figur i trafiklysene: Hans seksualitet har jo været diskuteret inderligt og inderligt uinteressant. Skal han stå i bukser ved rødt, og gå i kjole ved grønt?