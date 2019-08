Debat: Islamiseringen af Danmark skrider planmæssigt frem

Læserbrev: Sangeren Isam Bachiri, der er berygtet for ikke at ville optræde med kvindelige sangere, hvis de er for "udfordrende" klædt, ønsker nu at få en islamisk sang godkendt i højskolesangbogen.

Sangen hedder "Ramadan i København" og vil efter min mening være en hyldest til Allah og et udtryk for, at højskolebevægelsen ikke tager sig selv alvorligt.

En Ramadan-sang hører ikke hjemme i den danske højskolesangbog. Højskolesangbogen er kendt for at indeholde den danske kulturarv og har ikke som mål at favne alle kulturer.

Hvis der er noget, der er kernedansk ud over Dannebrog, så er det højskolesangbogen, som blev udgivet i 1894.

En typisk dansk højskole bygger oftest sine værdier på et kristent og nationalt grundlag og er i total modstrid med islam.

Forklaringen fra de personer, der synes det er en fantastisk idé, må være et uforklarligt kulturelt selvhad.

Selv Fyns Amts Avis ved Anders Østerby mener, at en ramadan-sang er et frisk pust til den danske højskolesangbog.

Lad os nu passe på de danske kristne værdier, som jo er grundlaget for vores højskoler og samfund og stoppe med at udhule dem med en gradvis islamisering.

Jeg er enig med de kritiske røster fra de borgerlige partier og især Henrik Dahl, Liberal Alliance, når han udtaler følgende: "Grundtvigianismen som ideologi handler jo om inklusion, ligestilling og ligeværd - ortodoks islam handler om dem og os, om hierarki og herrefolk over vantro. Derfor giver en ramadan-sang i Højskolesangbogen absolut ingen mening."

Så kære sangbogudvalg, tænk jer nu godt om og stop med at være så "politisk korrekte".