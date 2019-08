Debat: Ingen grund til kritik af kommunaldirektøren

Læserbrev: Habilitetsproblem og nepotisme er nogle af de alvorlige ord, man har kunnet læse her i avisens dækning af spørgsmålet om, hvilket firma der fik til opgave at udrede nogle regnskabsmæssige forhold i sagen om Midtfyns Fritidscenter.

Årsagen er, at opgaven blev vundet af et revisionsfirma, der er ejet af en bror til kommunaldirektør Helene Bækmark i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det havde været en alvorlig sag og i strid med reglerne, hvis Helene Bækmark havde været med til at afgøre, hvem der skulle have opgaven. Men kernen i historien er, at hun øjeblikkeligt meddelte borgmesteren og den øvrige administration, at hun var inhabil, da det stod klart, at hendes brors firma var en af tre mulige kandidater til opgaven. Derfor har hun ikke deltaget i udpegningen af, hvem der skulle have opgaven. Og økonomiudvalget var fuldt informeret om relationen, da de traf den endelige beslutning. Det er helt i overensstemmelse med reglerne, så det er svært at se grundlaget for den kritik, der er rejst her i avisen.

Tværtimod havde det været angribeligt, hvis kommunen havde valgt en leverandør, der måske var dyrere og ikke havde de samme kompetencer, som det firma, der vandt. Det havde været usagligt. En offentlig myndighed skal naturligvis vælge de leverandører, der er bedst og billigst, så vi som skatteborgere får mest muligt for pengene.

Sagen er en glimrende illustration af, hvorfor Danmark år efter år ligger helt i top på listen over de mindst korrupte lande i verden, som Transparency International hvert år udarbejder. Og hvorfor OECD og Verdensbanken har placeret Danmark meget højt på listen over lande med den mest veldrevne og effektive offentlige administration.

Heldigvis har vi i Danmark dygtige embedsmænd, der er med til at sikre, at den offentlige forvaltning arbejder efter reglerne og loyalt arbejder på at gennemføre de beslutninger, de folkevalgte politikere træffer. Sådan skulle det gerne blive ved med at være.