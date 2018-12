Læserbrev: 64.500 fattige børn i Danmark. 12.000 flere på bare et enkelt år ifølge Arbejdernes Erhvervsråd. Med sit kontanthjælpsloft har regeringen med åbne øjne slået bunden ud af vores sociale sikkerhedsnet, og tusindvis af børn vågner nu hver dag op til et liv i fattigdom.

Der er ingen børn, der selv vælger sine forældre, og derfor heller ingen børn, der vælger, at deres forældre er på kontanthjælp. Men alligevel er det børnene, der betaler prisen, når regeringen svinger pisken over samfundets mest udsatte. Og den pris betaler de ikke bare i barndommen - de betaler den resten af livet. Børn, der vokser op i fattigdom, får sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. De bliver ekskluderet fra fællesskabet. Og med stor sandsynlighed forfølger fattigdommen dem også hele vejen ind i voksenlivet.

Den tidligere S-regering lykkedes med at knække kurven og løfte flere børn og familier ud af livet i fattigdom. Men konsekvensen af tre års borgerlig guldregn over landets rigeste familier viser sig nu. Velfærden er skåret ind til benet. Det er blevet billigere at købe store biler, privatfly og luksusyachter. Og det er blevet sværere at kunne leve et værdigt børneliv, hvis mor eller far er på kontanthjælp.

Det har været de borgerlige partiers klare, politiske valg fra dag ét.

Venstre siger, at de arbejder for fællesskabet. På sin vis er det vel sandt - rigmandsenklaverne nord for København er jo også en slags fællesskab. Og mens børnene, dér kan se frem til en stor gave under juletræet, så må kontanthjælpsmodtagerens datter krydse fingre resten af december i håb om, at familien i år får en julehjælpskurv. Tak for det, Lars Løkke.

Vi har en pligt til at sikre en tryg og god opvækst for alle børn i Danmark. Uanset om din far går på juleferie med en stor bonus, eller om din mor må kæmpe en umulig kamp for at få enderne til at mødes. Det kommende folketingsvalg afgør, om vi skal have flere fattige børn i fremtiden, eller om vi socialdemokrater skal knække kurven igen. Jeg er ikke i tvivl: Alle børn fortjener en god barndom.