Debat: Indimellem vælter den enevældige dronning

Jeg hører en lyd, kigger op og kigger ned. For øjnene danser verden i en rundkreds. Mine fødder er det eneste fikspunkt. Jeg kigger op igen. Blitzen blænder mig næsten og lyset bliver hængende som et hvidt spøgelse udenfor mit synsfelt, men der er intet kamera. Ingen fotograf. Jeg forudser svaret på det spørgsmål, som jeg ville stille i næste øjeblik.

I 4. klasse ramte deja-vuet mig for første gang. Selv vidste jeg ikke, hvad det var, jeg troede i barnlig fantasi et kort øjeblik, at jeg var synsk, men måtte indse, at det ikke var tilfældet. Diagnosen var stress.

"Hvad har en tiårig at være stresset over?" er spørgsmålet. Alt. Alt er det bedste ord, jeg kan beskrive det med. Ambitionen om at nå det hele. Jeg var en aktiv pige med en fridag mandag og hver anden søndag. Resten af tiden gik med håndbold, svømning, kor og klaver. Og så var der lektierne. De er der stadig.

Mandag aften klokken 22.15 sidder jeg ved mit stuebord. Ilden knitrer i brændeovnen og spreder sit bløde orange lys. Jeg kan mærke varmen brænde i den øvre del af ansigtet, resten er dækket bag computerskærmen. Det er rart og lunt, hyggeligt. På computeren lyser ugens aflevering op. Det er fra min lærer opgivet, at jeg kun burde bruge fem timer på den. Jeg har allerede brugt seks og den er ikke færdig - den er ikke god nok.

Hold i nakken, ondt i hovedet og sviende øjne. Sådan er en gymnasieelevs tilstand om eftermiddagen efter en skoledag på 7,5 timer.

"Det er jo ikke mere end en arbejdsdag", tænker du nok.

Det er det ikke, nej, men dagen stopper ikke her. Jeg har et fritidsjob, jeg skal nå. Det er ikke fritidsjobbet i sig selv, som er et problem. Jeg nyder at arbejde, men det kan til tider blive presset. Jeg møder ind klokken 15.45 - et kvarter efter jeg får fri fra skole - og har fri efter lukketid klokken 22. Med et kvarter hjem på cykel sidder jeg nu i stuen. 22.15. Tiden er nu til stilen.

Der er ofte snak om, at danske skolebørn ikke er gode nok, dygtige nok, disciplinerede nok. Vi sover i skolen, laver for få lektier, og så kan de unge heller ikke stave længere. Vi bander også for meget, for fanden. De har vel ret. Jeg staver bedst med stavekontrol, scorer ikke højest i matematik på A-niveau, og så laver jeg heller ikke alle mine lektier til undervisningen. Men jeg er presset. Hele tiden presset. Jeg er Atlas, som bærer himlen med den ene hånd og jonglerer stile, fitness, dans og venner med den anden. En noget atypisk cirkusklovn.

Det er ikke for at klage, for jeg er mere end taknemmelig for mine muligheder. Hvis ikke jeg boede i den sydfynske havneby Svendborg, ved jeg ikke, hvad der var blevet af mig, og netop derfor må jeg udnytte mine muligheder til fulde og være den bedste version af mig.

Køn, sød, veltrænet, intelligent - jeg vil være det hele og her ligger himlens vægt. Som ung i Danmark er livet en tag-selv buffet uden lige, og jeg vil smage på det hele, men de mange muligheder ender med at blive en begrænsning for mig. Jeg overspiser, og belaster min krop til det yderste, men til sidst gør maven oprør, vælter den enevældige dronning, og hun ender i guillotinen. Sådan er min følelse af stress. Som at vandre rundt på lige fod med en hovedløs kalkun med svimmelhed og ubehag.

Mandag aften, klokken er 00.15. Det er nu tid til dag-til-dag-lektier. Ilden er gået ud, og her er koldt. Mor og far er gået i seng og gør hjernen klar til en ny arbejdsdag. Jeg tager en kop kaffe at varme mig på. Jeg får ikke længere deja-vu, for når det hele bliver uoverskueligt, skriver jeg min uge ned time for time. Den teknik lærte jeg i 4. Klasse.