Debat: Atomkraft fortjener en ny chance i det 21. århundrede

Jeg cykler hver dag til Svendborg Gymnasium. Når jeg gør det, er vejret vildt varierende. Den ene dag sner det, den anden blæser det voldsomt, den tredje er der måske solskin og 30 grader. Her overdriver jeg måske lidt, men ikke desto mindre synes jeg, vejret er blevet vildt; vildere end det har været før.

Der er noget i luften; vejret er blevet ekstremt. Ikke alene er det noget, som jeg oplever på mine cykelture, statistikker fra blandt andet DMI bekræfter det også. Klimaet har udviklet sig og risikerer at fortsætte ud af kontrol, hvis ikke vi stopper med at forurene så meget, som vi gør nu.

I Danmark er vi ved at imødekomme disse problemer. Vores regering har sat et ambitiøst mål om at få 100 procent vedvarende energi i år 2050. Realistisk set vil hovedparten af verdens lande dog komme efter dette, og en verden baseret udelukkende på vedvarende energi virker derfor realistisk langt ude i fremtiden.

Jeg mener ikke, at verden har råd til at vente så lang tid. Jeg synes ikke, at vores verden har råd til at fortsætte udledningen fra forbrænding af fossile brændstoffer. Udledningen er nemlig, som tingenes tilstand er nu, dræbende. Dels forårsager den vilde storme verden over, men derudover dræber forureningen også mange. Ifølge tal fra Verdenssundhedsorganisationen WHO dør 4,2 millioner mennesker om året, direkte som følge af forurening. WHO anslår også, at 29 procent af alle tilfælde af lungecancer kan tilskrives luftforurening. De kalder forureningen "den usynlige dræber".

Vi skal bruge en løsning på dette nu. Verden har brug for en effektiv, økonomisk realistisk og grøn energikilde. Og her foreslår jeg, at vi finder en gammel kending frem: atomkraften. Mange har desværre et kritisk forhold til kernekraft. Især den ældre generation har stadig gammeldags holdninger præget af gamle følelser fra 70'erne, den kolde krig og atombomber.

Men hvis vi pakker de forældede følelser væk og kigger med lidt mere fornuft, er kernekraft, fissionsenergi, uden tvivl det bedste for klimaet. Der er nemlig ikke emission af drivhusgasser eller nogen partikler overhovedet. Sikkerheden er trods uheldige eksempler som Fukushima og Tjernobyl også fuldt forsvarlig.

Sammenlignet med andre energiformer og opgjort i dødsulykker per billion kilowatt-timer per år er kernekraft faktisk den mindst dræbende. Atomkraft har 90 dødsulykker globalt set. Til sammenligning har kulkraft 100.000. Og her er de to store ulykker endda talt med i opgørelsen for atomkraft. Hvis vi ydermere observerer USA's a-kraft isoleret set, er der kun 0,1 dødsulykke. Grunden hertil må tilskrives, at teknologien i USA er i orden, modsat for eksempel Tjernobyl, og at der i Amerika ingen nævneværdig jordskælvsrisiko er. Hvis vi bruger teknologien med respekt som USA, har vi altså en enormt effektiv energikilde.

Så hvis de kommende generationer fortsat skal kunne leve videre på denne planet, er det en god idé, at vi giver kernekraft en ny chance. Hvis vi kigger på klimaproblematikken med fornuft frem for følelser, er dette det bedste. Det synes jeg, at verden fortjener.