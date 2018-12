Debat: I begyndelsen var den meningsfulde handling

Læserbrev: "Fra Amerika kommer den frygtelige stormflod af ensformighed" lød det allerede i 1920'erne fra den verdenskendte forfatter Stefan Zweig.

Det fortsætter og fortsætter. Man kan ikke leve i fortiden, nej, det kan man ikke, men jeg går ind for genbrug af det, Zweig med stor sandsynlighed ville kalde den europæiske ufarlige kedsomhed. I stedet for den amerikanske aggressive og rastløse og sensationsprægede.

Sidde på sin bænk, finde pladser, beskyttende kroge, spille spil, ryge sin pibe, indånde dufte fra byens caféer, køkkener og bagere - butikker og mennesker, der har noget på hjerte, taler højlydt og gestikulerer og forbinder sig. Således forankret i hverdagslivets sanselighed, vævet ind virkeligheden ved at se og blive set gennem dagligdagens gøremål.

Bringe de små pudsige eller sjove hændelser med sig hjem. Som da jeg en dag stod i kø i et indkøbscenter - før "me too"-epidemien - kom til at smække håndtaget fra min indkøbskurv, lige kla-dask op i herrens bag foran mig. Det var et uheld. Et hændeligt heldigt uheld. For han tog det overvældende positivt: "Det kan jo ske for den bedste; et lille dask i bagen". Og så grinede han. Jeg tror ligefrem han tog det, som et kompliment.

Eller jeg kommer ind i en butik og siger: "Det ser jo godt ud, som det plejer", hvor gensvaret lyder: "I lige måde". Bliver dog ramt af hverdagen, når den er på afveje. For eksempel, når jeg møder en venlig hjemløs, der tydeligvis har fået en på kassen, af grunde jeg ikke kender til.

Jeg vænner mig aldrig til at se til, at vi som et rigt land ikke beskytter de mest udsatte. Aldrig.

Således et nyt år i vente og en forventning om hjemløseproblematikken bliver håndtereret på landsplan fra politisk side. Usikkerhed og manglende beskyttelse er ødelæggende for mennesker. Det er ikke til at holde ud at være vidne til.

Må hverdagen afspejle en stærkere fællesskabsfølelse og opfylde menneskenes ægte behov. Finde ind til, hvordan vi inspirerer, engagerer og bringer mennesker sammen, der afspejler fælles værdier. Mit bud: taknemmelighed, solidaritet, eftertanke og ung energi, hvor fokus er flyttet væk fra os selv, og vi bliver en del af noget, der er større en os selv.

Kunsten at finde ind til noget alle kan identificere sig med. Bygge bro mellem generationer, samfundsklasser og kulturer. I begyndelsen var den meningsfulde handling - lys over by og et nyt år i vente.