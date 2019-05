Debat: I SF prioriterer vi børnene højt

Læserbrev: SF har forsøgt at få vedtaget en lov om minimumsnormeringer for vuggestuer og børnehaver, men det ville regeringen og Socialdemokratiet på Christiansborg desværre ikke stemme for. De mener, at det er et kommunalt ansvar, og at det derfor er kommunerne, der alene skal finde pengene til minimumsnormering. Men de fleste kommuner har ikke råd, og derfor er det en vigtig sag for SF at sikre, at vores børn har et minimum af voksne omkring sig.

Derfor blev vi glade og forhåbningsfulde, da vi deltog ved demonstrationerne #HvorErDerEnVoksen rundt omkring på Fyn. For jo flere, der bakker op om budskabet, jo større mulighed er der for, at de andre partier også kan se, at det er nødvendigt med flere voksne i vuggestuerne og børnehaverne.

Det var rørende, at se så mange forældre, der hyldede pædagogerne i deres børns institutioner, samtidig med at de stod meget fast på kravet om minimumsnormeringer, så pædagogerne også kan holde til arbejdet og give børnene tryghed, nærvær og dannelse i institutionerne.

Men vi ønsker også at give børnene ret til at blive klar til at starte i skole. Vi har set et stort fald i børn, der får lov til at vente med at starte i skole. De bliver simpelthen presset for tidligt i gang. I takt med at kommunernes økonomi bliver mere og mere presset, så falder antallet af børn, der får skoleudsættelse.

SF vil give beslutningen tilbage til forældrene, så de i sammenarbejde med pædagogerne selv beslutter, hvornår det er bedst for deres børn at starte i skole.

Børns velfærd skal prioriteres højere end kommunernes økonomi, derfor har SF netop foreslået både minimumsnormeringer og forældres ret til at bestemme deres børns skolestart. Staten skal finde den nødvendige økonomi, og forældrene skal have mere medbestemmelse over deres børns fremtid.