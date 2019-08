Debat: Hvornår handler Dansk Folkeparti selv?

Læserbrev: Byrådsmedlemmet Mette Kristensen (V) drømmer om at blive borgmester og bruger debatten om manglende græsslåning i Ollerup til at markere sig. Byrådsmedlem Dorthe Ullemose (DF) skriver om handling og mindre snak, når det gælder oplandet, men hvornår sætter Dansk Folkeparti så konkrete forslag til afstemning i byrådssalen?Mette vil gerne frelse landdistrikterne fra de onde socialdemokrater, selv om hun selv har stemt for nedskæringerne i budgettet. Det store spørgsmål er, hvis hun bliver ny borgmester med en stram økonomi, vil Venstre genetablere garantimodellen og 4. til 6. klasse på blandt andet skolerne i Gudbjerg og Hesselager?