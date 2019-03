Debat: Hvorfor skal jeg selv betale for nænsom behandling af kuskefingre?

Læserbrev: Hvis man som jeg lider af kuskefingre, har man to muligheder, når fingre og håndflader deformeres.

1. Man kan efter lang ventetid blive behandlet på et offentligt hospital. De tilbyder enzymindsprøjtninger på forsøgsbasis eller operativt indgreb i fuld narkose. Pris for det offentlige cirka 20.000-30.000 kroner.

2. Man kan vælge at blive behandlet på en privatklinik som for eksempel Center for kuskefingre i Odense. Indehaveren af privatklinikken tilbyder at løsne kollagenstrengene i hånd og fingre under lokalbedøvelse med en nål, hvorved bevægeligheden i fingrene reetableres. Der er 14 dages ventetid og indgrebet tager cirka en halv time. Pris for patienten: 4000-13.000 kroner alt efter hvor mange grader fingeren er deformeret.

Jeg har to gange fået en finger rettet ud, men nu er det tid igen, så jeg må op med penge igen. Samlet pris for tre indgreb: 12.000 kroner.

Hvorfor skal jeg selv betale? Jeg belaster ikke ventelisten på hospitalet. Det er kun Center for kuskefingre, der tilbyder den skånsomme behandling, som går under navnet HZ-akupunktur.

Hvorfor skal jeg selv betale? Hvorfor sundhedsminister? Hvorfor Region Syddanmark?