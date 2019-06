Debat: Hvorfor skal det nu være så syndigt at følges ad?

Læserbrev: Gennem mange år har ærøboerne opbygget en blomstrende forretning baseret på noget så fint som kærlighed. På grund af de romantiske byer og den enestående natur er tusindvis af udlændinge valfartet til øen for at blive gift.

I tidligere år har næsten 5000 par fået papir på deres kærlighed på Ærø. Men nu er det slut. I år har kun cirka 300 ægtepar til dato fundet vej til øen for at lade sig vie.

Efter at staten har overtaget papirarbejdet og kontrollen med udlændinge, der vil giftes i Danmark, er antallet af godkendte bryllupper på Ærø og på Langeland nemlig styrtdykket.

Og hvad er begrundelsen? Symbolpolitik.

Det er ren og skær symbolpolitik fra regeringens side, der stikker en kæp i hjulet på bryllupsindustrien, som ellers skæpper millioner af kroner i de små samfunds kommunekasser. For målet med at gøre det besværligt at blive gift i Danmark er nemlig angiveligt at begrænse de såkaldte proformaægteskaber, hvor ægteparrene bliver gift af for eksempel økonomiske årsager eller for at få opholdstilladelse i Danmark.

Problemet er bare, at kommunerne, som tidligere stod for den såkaldte prøvelse af ægteskaber, ikke mener, at der nogensinde har været et problem. Takket være et uformelt samarbejde med blandt andet politiet har kommunerne nemlig selv tidligere udmærket været i stand til at sortere de ægtepar fra, som havde andet i tankerne end kærlighed. Og ifølge mine kilder er der kun tale om højst en procent af ægteskaberne, som ikke er helt rene i kanten.

Onsdag demonstrerede ærøboerne så mod den urimelige indblanding fra statens side, og på et møde med byens borgere og to af de lokale bryllupsbureauer lovede børne- og socialminister Mai Mercado (K), at arbejde for, at staten igen vil overlade opgaven til kommunerne.

Det ægteskabsløfte vil jeg holde hende op på.

Vi skal hverken ødelægge bryllupsindustrien eller forhindre mennesker i at blive gift i Danmark blot for at forfølge en tåbelig symbolpolitik.

Vi skal ikke gøre livet surt for de mange, blot for at ramme de få, som ikke spiller efter reglerne.