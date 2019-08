Debat: Hvorfor skal Arne blive ved med at vente?

Læserbrev: Det er nu over 200 dage siden, at Socialdemokratiet fremlagde deres ide om, at nogle danskere skal have ret til at gå tidligere på pension end andre.

Og vi må se i øjnene, at det lykkedes Socialdemokratiet at tale sig ind i hjerterne på mange danskere. Strategien virkede klar: Alle skulle kunne se sig selv i Socialdemokratiets tanker om tidligere pension for nedslidte. Rigtig mange blev overbevist om, at det netop var dem, ordningen var tiltænkt. Og det gav stemmer ved folketingsvalget.

Men nu synes jeg efterhånden, at Socialdemokratiet må løfte sløret for deres store valgløfte. Der er nemlig stadig ingen som helst klarhed over, hvem der skal omfattes af retten til at gå tidligere på pension og nu har Socialdemokratiet så igen udskudt det tidspunkt, hvor danskerne kan få klarhed over, hvad Socialdemokratiet vil.

Forklaringen denne gang er, at man ikke kan tale om tidlig pension til nedslidte samtidig med, at der forhandles om overenskomster og således har man fundet en undskyldning for, at vi tidligst til næste forår må se noget konkret.

Flere og flere sidder tilbage med den mistanke, at Socialdemokratiet er rædselsslagne for at blive konkrete. For når man bliver konkret - når man skal ind og tage de svære politiske beslutninger om, hvem der skal omfattes af retten - så skuffer man også en masse mennesker, som ikke vil blive omfattet.

Men Socialdemokratiet vil ikke være konkrete. De vil ikke svare på, om det er rengøringsassistenten, tømreren eller slagteriarbejderen, der skal omfattes. Det ville de heller ikke på de syv møder, vi havde med dem om emnet i foråret. Og derfor udskydes det store valgløfte igen og igen.

I Dansk Folkeparti ser vi gerne på Socialdemokratiets forslag om retten til tidlig pension for nedslidte. Vi fik forhandlet en god aftale på plads om seniorpension i foråret og er åbne for at kigge på andre muligheder for nedslidte. Men det er godt nok lidt svært, når vi ikke aner, hvad Socialdemokratiet vil. Arne har allerede ventet i over 200 dage - og nu kommer han nok til at vente i hvert fald 200 dage mere. Jeg synes, det bliver mere og mere grotesk.

Derfor er meldingen klar til Socialdemokratiet: Læg et konkret udspil på bordet så danskerne kan se, hvad I vil!